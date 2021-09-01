مدرب الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع حارس جديد

تحدث أرتور أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك، عن التعاقد مع وجوه جديدة وتألق ثلاثي القلعة البيضاء.

وقال أرتور أوليفيرا، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك يمتلك 3 حراس على نفس المستوى بالإضافة إلى عودة الحارس محمد صبحى الذى قدم موسما مميزا مع الاتحاد، ومن الصعب ترتيب حراس مرمى الزمالك بسبب تميزهم جميعا".

وأضاف مدرب حراس الزمالك: "الاستغناء عن أحد الحراس الثلاثة مسألة تعود إلى إدارة النادى وليست لى، كما حدث مع الحارس الشاب أحمد نادى السيد الذى يعد حارسا واعدا وموهوبا".

وتابع أرتور أوليفيرا: "محمد فوزى حارس الإسماعيلى ومحمد صبحى من أفضل حراس الدوري المصري الموسم الماضي، وأنا لم أحفظ معظم الحراس وأقوم بدراسة المنافسين للتعامل معهم".