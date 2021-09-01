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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يستبعد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات عامة في ظل الوضع الحالي

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي أنه من المستحيل حل مجلس النواب والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في ظل الوضع الحالي المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووصف رئيس الوزراء -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- الوضع بـ "الخطير" مشددا على أن سياسته المتمثلة في إعطاء الأولوية لإجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد لم تتغير على الإطلاق.
وأشار إلى إنه لا يفكر في تأجيل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والمقرر أن تبدأ حملتها رسميا في 17 سبتمبر الجاري، موضحا أن موعد حل مجلس النواب سيتم تحديده في الوقت المناسب.
وحول الوضع في أفغانستان، قال سوجا إن حكومته ستعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتأمين سلامة المواطنين اليابانيين وغيرهم وستساعدهم على مغادرة أفغانستان عند الضرورة.
 

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