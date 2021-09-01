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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جملة تسهيلات.. إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم بغزة وتوسع مساحة الصيد

إسرائيل توسع مساحة
إسرائيل توسع مساحة الصيد وتفتح معبر كرم أبو سالم بغزة

أكدت قناة "كان" العبرية، أن المستوى السياسي في إسرائيل صادق على مجموعة من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة، وقد دخلت حيّز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد تقييم للأوضاع الأمنية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، بالإضافة إلى زيادة حصة المياه للقطاع بكمية 5 ملايين متر مكعب.
 

كورونا يفتك بتل أبيب.. إسرائيل تحتل المركز الأول في العالم بمعدل الإصابات

إسرائيل تعلن توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة


وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن إسرائيل قررت زيادة حصة تجار غزة للمرور عبر معبر "إيرز" بخمسة آلاف تاجر إضافي، ليصبح المجموع الكلي 7 آلاف تاجر، على أن يتم إصدار التصاريح للمطعمين والمتعافين من فيروس كورونا فقط، وذلك ابتداءً من اليوم 1 سبتمبر.

وأشارت قناة "كان" إلى أن هذه الخطوات مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، حيث سيتم دراسة توسيعها وفقًا لتقييم الوضع.

إسرائيل غزة السفير الإماراتي لدى تل أبيب معبر كرم أبو سالم مساحة الصيد

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