محمد شريف يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام انجولا الليلة

يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي.

وينشر صدى البلد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري أمام أنجولا الليلة.

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة الكبار على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازي وباهر المحمدي فى الدفاع.

وفى الوسط طارق حامد وعمرو السولية وحسين الشحات وأفشة وزيزو

وفى الهجوم محمد شريف

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

تقام مباراة مصر ضد أنجولا، في التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر ضد أنجولا

يتسلح منتخب مصر بعامل الأرض، لاقتناص الثلاث نقاط من منتخب أنجولا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويفقد منتخب مصر لخدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا.

ووضع حسام البدري محمد صلاح والنني ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا، رغم تأكد غيابهما عن المباراة.

ويأمل حسام البدري، في تواجد محمد صلاح والنني أمام الجابون، المقرر لها 5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم.

المنتخب المصري يتواجد في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم إلى جانب منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.