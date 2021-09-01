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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«الإسكندرية للفيلم القصير» يتحول لـ الدولية ويفتح باب استقبال الأفلام

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF ) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الأفلام في الفترة من  اليوم 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية وإضافة بعض التعديلات على مسابقاته، والتي سوف تتكون من:

1- المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك.

2- المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

3- مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).
 

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ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال صفحة المهرجان على موقع Film Freeway  لأول مرة خلال دورات المهرجان عبر الرابط:
https://filmfreeway.com/AlexandriaShortFilmFestival-egypt
 


المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.
 

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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