محمد الناحل.. رحلة بطل مصري من حادث أليم إلى منصات التتويج|تفاصيل

قال محمد الناحل بطل مصرى "تجربتي مع كمال الأجسام بدأت بشكل غريب، كنت خريج هندسة وبشتغل في المجال لفترة طويلة، لكن مكنتش راضي عن شكلي لأني نحيف وقررت اتجه للرياضة والجيم وبدأ جسمي يتحسن وحبيت المسألة" في الوقت نفسه ظهرت فئة الفيزيك في العالم ثم مصر "تم تأسيس فريق للمنتخب المصري وكانوا عايزين يضموا لاعبين".

وأضاف محمد الناحل، عبر زووم فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، "كان عندي كسر مضاعف في الترقوة، وجالي ديسك في ضهري، وانزلاق غضروفي في رقبتي، كتفي كمان اتخلع، مشاكل كبيرة في الفقرات، كنت مبقدرش أتحرك أبدا" .

وتابع محمد الناحل أن "كسبت ميدالية في بطولة العرب كانت مقامة في الإمارات"، ولكن أحلامه وطموحاته أصبحت في مكانة عالية، وأضاف "تجربتي مع كمال الأجسام بدأت بشكل غريب، كنت خريج هندسة وبشتغل في المجال لفترة طويلة، لكن مكنتش راضي عن شكلي لأني نحيف وقررت اتجه للرياضة و(الجيم) وبدأ جسمي يتحسن وحبيت المسألة".

وأكد محمد الناحل أن ظهرت فئة الفيزيك في العالم ثم مصر "تم تأسيس فريق للمنتخب المصري وكانوا عايزين يضموا لاعبين، وأقاموا بطولة على مستوى الجمهورية في عام 2015 لاختيار أفضل العناصر، ونجحت في البطولة وتم انضمامي للمنتخب القومي".

وأوضح محمد الناحل "واجهت رفض شديد من أهلي، شايفين إنه دا لعب ولازم أركز في شغلي كمهندس، لكنى اندفعت بقوة في الرياضة التي شغلت بالى وقلبى، وبفضل الله بقيت بوصل لمراكز متقدمة في البطولات المحلية والدولية".