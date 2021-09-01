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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، حكمها بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة وبراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تمكن رجال المباحث من ضبط "مصطفى إ"، و"أحمد أ"، و"محمود م" و"حسن ف"وبحوزتهم مواد مخدرة فيما لاذ المتهم الأول بالفرار.

 

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تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمةالقضية رقم 96478 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم

الشرقية السجن ضبط المؤبد النيابة مواد مخدرة النيابة العامة

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