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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد حماقى: الحفلة من غير جمهور "بروفة".. ويكشف عن تفاصيل أول أفلامه بالسينما

محمد حماقى
محمد حماقى

قال المطرب محمد حماقى، إن الحفلات التي تقام بجمهور، أعظم بكثير من الأخرى التي بدون جمهور، موضحاً: "الفرق بين الحفلة اللى بجمهور واللى من غير جمهور، مثل الحفلة والبروفة، وإحنا لما بنغنى من غير جمهور مش بنحس إننا بنتفاعل، والجمهور بيحركنا".

وأضاف حماقي، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، ، ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن موسم الصيف في "الماسة" سيكون في المستقبل هدف لكل مطربين الوطن العربي.

واستكمل، أنه في الماضى كان الالبوم يطرح بشكل كامل لكن مع تغير الوضع أصبحت الأغاني السينجل تباعا سهلت الموضوع، مؤكدا أنني لم أستطع هذا العام أن انهي الألبوم؛ لذا اتجهت لأداء أغنية أغنية حتى يكتمل.

وتابع: “أنا بشتغل على إني بعمل حاجة أكون مقتنع بيها وتعجب الناس، وبعد ما بخرج الأغنية من عندي بدعي إن الأغنية تعجب الناس، وأهم حاجة إن الفنان يكون قريب من الناس وذوقه يعجب الناس”

وأكد: "بالنسبة للأنباء التي تحدثت عن دخولى التمثل، فأنا مركز في الغناء لأني مغني ولكن عمرى ما أهملت فكرة دخولى السينما، وعايز أعمل فيلم مش لمجرد دخولى السينما فقط، عايز أعمل السينما كسينما ومش عايز استخدم السينما لخدمة المغنى، ومؤخرا عندنا فيلم كويس جدا وأنا مبسوط بالفكرة، وهنعلن عن تفاصيله قريب، والتصوير ممكن يكون في خلال السنة دي بعد الألبوم".

ألماسة محمد حماقي الحفلة والبروفة الأغاني السينجل موسم الصيف مطربين الوطن العربي

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