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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بتكثيف توعية الأطفال بطرق الوقاية من متحور دلتا

مايسة عطوة عضو مجلس
مايسة عطوة عضو مجلس النواب

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ،  من تهاون المواطنين  بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا اللعين، خاصة مع إعلان وزارة الصحة والسكان بظهور بعض الحالات من متحور دلتا، والذي يعتبر هو الأشد فتكًا وأسرعهما أنتشارًا.  

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا بسبب عدم إرتداء الكمامات والتواجد في التجمعات، يهدر كافة الجهود التى تقوم بها الدولة والتي أشادت بها كافة منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، مما يؤثر بالسلب على المواطنين وعلى المنظومة الصحية فى نفس الوقت.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان  بتوعية الأطفال والكبار بطرق الوقاية من متحور دلتا بلس، بحيث يتم التغلب عليه سريعًا في حالة أنتشاره، فضلا عن ضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الازمة خاصة مع تأكيد الدكتور طارق شوقي، على ان حضور الطلاب خلال العام الدراسي المقبل إجباري في المدارس.

فيروس كورونا متحور دلتا الكمامات منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

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