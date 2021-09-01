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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشربينى صورة مشرفة لحكام رفع الأثقال البارالمبيين فى طوكيو

صدى البلد

لم تكن رفع الاثقال هي الرياضة صاحبة النصيب الأكبر في ميداليات بعثة مصر البارالمبية فقط ولكن كانت هناك مشاركة فعالة ومشرفة للرياضة المصرية فى التحكيم ، من خلال  محمود الشربينى حكم رفع الأثقال الذي يشارك بقوة في فعاليات رفع الاثقال البارالمبية وشارك في معظم مباريات دورة طوكيو ٢٠٢٠ البارالمبية.


وعبر الشربينى عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة والتي تعتبر الثالثة له علي مستوى الدورات البارالمبية مؤكدا أنه شارك من قبل في دورة ريودي جانيرو ٢٠١٦ و لندن ٢٠١٢ .
 

وقال الشربينى  إن مصر دائما ما تمثل ثقل كبير في الدورات البارالمبية وخاصة في لعبة رفع الأثقال التي تحقق فيها نتائج جيدة تستحق الاشادة خاصة ان عدد كبير المشاركين كانوا قريبين من تحقيق ميداليات فضلا عن تحقيق ٦ ميداليات منهم ٤ فضية وميداليتين برونز. 
 

وأشار الشربينى ان انضم لقائمة التحكيم الدولي ويسير بشكل جيد خاصة ان كافة التقارير جيدة بالنسبة له وهو ما يجعله حاضر بشكل دائم في كافة المنافسات الدولية.
 

واختتم حديثه بان مشاركة مصر في الدورات البارالمبية تشهد دائما تواجد تحكيمى في ألعاب كثيرة لما للحكام المصريين من سمعة جيدة.

مصر بعثة مصر البارالمبي رفع الاثقال محمود الشربينى حكم رفع الأثقال رفع الاثقال البارالمبية دورة طوكيو ٢٠٢٠ البارالمبية

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