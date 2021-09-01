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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة تلوث الهواء.. الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير

قرارات محافظة الجيزة
قرارات محافظة الجيزة

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة . 


كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجية مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب ( الطفلي والحراري والرملي ) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 


كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءاً إلي الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود علي مدار 24 ساعه وذلك خلال الفترة من 1/9 الي 30/11 /2021 . 


كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائياً وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2021 . 


وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت . 


كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات وإستفسارات المواطنين بوجود أي مصادر لتلوث الهواء إضافه إلي المرورالليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء فى أى موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للإنتقال الفورى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنيه وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة . 


شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات . 


ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة . 


كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارة النظافة ومندوب من إدارة الأزمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها .


وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 . 


وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة لمواجهة أثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2021 حتى 30/11/2021 .

الجيزة محافظ الجيزة تلوث الهواء محافظة الجيزة الحماية المدنية الطريق الدائرى غرفة عمليات محور 26 يوليو حركة المرور المنشآت الصناعية

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