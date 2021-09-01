تعليم الجيزة تجهز 30 لجنة لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أكدت مديرية التربية والتعليم بـ الجيزة ، على حرصها الشديد على الاستعداد الجيد لـ امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة وبناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وينطلق ماراثون الثانوية العامة للدور الثانى للعام الدراسى 2021/2020 يوم السبت القادم الموافق 4 سبتمبر 2021

وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالى عدد المتقدمين للدور الثانى بلغ 23197 طالب وطالبة بواقع " 11842 طالب وطالبة للشعبة الادبية و7738 طالب وطالبة للشعبة العلمى علوم و3617 طالب وطالبة للشعبة علمى رياضة "

وقال : يبلغ اجمالى عدد اللجان 30 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتامين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وأضاف الجيار : تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بـ الجيزة ، أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بـ الجيزة ، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بـ الجيزة ، على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الإمتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بـ الجيزة ، ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .