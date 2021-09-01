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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشكلة منتشرة.. علاقة هذه الظاهرة بزيادة الوزن عند معظم الأشخاص

زيادة الوزن
زيادة الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.

وحذرت “سهيل”، في حوار خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة “صدى البلد”، من أدوية التخسيس التي تروج فى “فيس بوك”، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب" .

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مرض السكر سلاح ذو حدين، مؤكدة أن التخلص من الخلايا الدهنية يساعد على إنهاء مرض السكر.
وأضافت أن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسئولة عن الحرق، وهي “الغدة الدرقية والرحم والمرارة”، موضحة أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في عملية الحرق.

وتابعت: "في سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة، وعليه يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر”.

النفسية وزن الفرد إرتفاع هرمون الجوع التوتر مش بالحجم

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