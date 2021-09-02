برلماني: ضوابط تسجيل وبث المحادثات التليفونية تستهدف تطبيق المعايير والضوابط الإعلامية

أشاد النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتصدي لمشكلة تسجيل المحادثات التليفونية وبثها دون موافقة، موضحا أن القرار يستهدف تطبيق المعايير و الضوابط الإعلامية وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

وقال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن القرار يعالج التجاوزات خاصة في ظل قيام البعض بنشر هذه المحادثات عبر السوشيال ميديا أو غيرها من الوسائل موضحا ان هذه يكون له اثر سلبي على المجتمع.

وقال عبد القادر ان القرار يحد من التجاوزات موضحا ان بعض من يرتكبون هذه الاخطاء يدعون الانتماء للعمل الاعلامي.

الجدير بالذكر ان القرار يستهدف القرار مواجهة الاعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، بقيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر محدثه " المصدر " دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التى سجلها نصا على أى وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة".

ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده ، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر.