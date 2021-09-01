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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الإغلاق الكامل.. دولة أوروبية تسجل نسب وفيات كبيرة بـ كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور رفعت إبراهيم، رئيس مركز اللقاح بسيدنى، إنه كان من المفترض أن تقلل ولاية فيكتوريا الأسترالية من قيود إجراءات  كورونا ولكن بعد ظهور 120 إصابة جديدة أمس، الثلاثاء، تم تمديد حالة الإغلاق لثلاثة أسابيع جديدة بسبب جائحة كورونا.

 

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة  هاتفية  عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن متحور دلتا  ينتشر بصورة أكبر ويختلف شكلا ومضمونا عن التحورات الأولية لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه على الرغم من الإغلاق الكامل فى أستراليا تزداد حالات الإصابة أيضا.

 

ولفت إلى أن خطة الإغلاق التام فى أستراليا فشلت على الرغم من عدم الاستغناء عنها، فما زالت قائمة مع استمرار حالات الوفيات والإصابة بكورونا ربما لأسباب تتعلق بعدم تناول لقاح كورونا أو عدم وضوح الرؤية لدى وزارة الصحة الأسترالية فى الوقت الحالى.

 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 279 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و 16736 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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