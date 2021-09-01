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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية بقيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث مركز منية النصر  ومعاوني مباحث القسم النقيب عمر النجار والنقيب محمد شمس والنقيب محمد يسرى من ضبطهم على طريق «دكرنس – المنزلة» بالقرب من قرية الرياض وهما خالد إ. أ. 28 سنة عاطل، وشهرته سمعه ومقيم بناحية مركز طلخا، والسابق اتهامه في 3 قضايا، والسيد ع. م. 58 سنة، صاحب شركة، مقيم بعزبة عقل بالمنصورة، والسابق اتهامه في 5 قضايا، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي «كيا سبورتاج»، يستخدمونها في ترويج بضاعتهم المؤثمة قانونًا.

وبتفتيشهما تم العثور على عدد 6 طرب لمخدر الحشيش وطبنجة، ومبلغ مالي 14 ألف جنيه وعدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترف المتهمين بحيازتهم لتلك المواد بهدف الإتجار والمبلغ المضبوط هو حصيله ما تم بيعه والهواتف المحمولة لسهولة ترويج المواد المخدرة.

 فيما تم تحرير المحضر رقم 8010 جنايات منية النصر لسنة 2021  وأخطرت النيابة العامة.

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