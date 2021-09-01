مصر للطيران تنقل رحلات السعودية إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة

بدأت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، نقل رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، إلى مبنى الرحلات الموسمية بالمطار بدلا من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.

وأعلنت مصر للطيران ، إنه اعتبارا من اليوم الموافق أول سبتمبر، تم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وأشارت إلى أنه يتم تسيير رحلات إلى النقاط التالية داخل المملكة السعودية: ( جدة والمدينة والرياض و الدمام و القصيم).

وطالبت مصر للطيران عملاءها المسافرين والراغبين في السفر إلى المملكة السعودية، مراجعة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، من خلال موقعها egyptair.com.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR الخاص بـ فيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.