عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفستان أبيض.. شيما صابر في أحدث ظهور من المالديف.. شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت شيما صابر في الصورة بفستان أبيض ، وشعرها الأشقر المنسدل علي الأكتاف ، خلال قضائها العطلة الصيفية بالمالديف .

كانت الإعلامية شيما صابر، قد علقت على الاتهامات الموجهة لزوجها رامي صبري مدافع نادي انبى بالتفويت للنادي الأهلي خلال مباراة فريقه مع الأهلي.

 

وكتبت "شيما صابر" عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”: "في ناس بالنسبة ليها كرة القدم ٢٠ لاعب بيجرو ورا كورة وإلى يجيب جون بيكسب وفي ناس فاهمين إن كل لاعب في الملعب بيكون ليه دور بيحدده المدير الفني قبل اللقاء".


وأضافت: "في لقاء الاهلي رامي كان ماسك بواليا إلا في الكور الثابتة كان بيلعب على ياسر إبراهيم لأنه الأخطر في الحتة دي وفي زميل تاني دوره يمسك بواليا ودي تعليمات لازم تتنفذ.. وفي الهدف الأول رامي كان باين إنه يطلع مع بواليا أو يمسك ياسر ولو كرة جت لياسر وقتها هيكون هو إللى مقصر

الإعلامية شيما صابر شيما صابر رامي صبري بواليا ياسر ابراهيم انستجرام

ترشيحاتنا

دعاء سعة الرزق.. أذكار وأدعية مجربة رددها في أي وقت

وزير خارجية إسرائيل: قضية سفينة الوقود الإيرانية المتجهة إلى لبنان مسألة أمنية

لبدء رحلات الطيران المباشرة ..الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر

التعليم: سداد مصروفات الدراسة إلكترونياً.. اعرف قيمتها وطرق الدفع

خلال حضوره فعاليات «استعادة الوعى».. مفتي الجمهورية: الشباب هم مستقبل الأمة

نصب واحتيال .. جامعة الأزهر تحذر طلابها من المواقع الوهمية والانسياق وراء الشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

أول تحرك من الطفولة والأمومة بعد تحرير طفل المحلة من المختطفين

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ