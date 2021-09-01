اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بـ تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتبت سمية الخشاب “أنا بطالب برخصة وامتحان لـ الإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟”.

وأضافت سمية الخشاب "واللي يسقط في الامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم".

رسائل سمية الخشاب

وعلقت على انتقال رونالدو لـ مان يونايتد "شكرا أنكم استجبتوا طلبي”.

وكتبت سمية الخشاب “ مفيش فلوس من غير مجهود، مفيش حاجه سهله كل المهن صعبه حتي اللي تبان سهله ”.

وأضافت سمية الخشاب: "أرسنال بدأ يشم نفسه بس مهما عمل قدامه 100 سنة عشان يقرب للمان يونايتد".



يذكر أن وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة خاصة إلي طلاب الثانوية العامة والمقبلين علي المدارس في العام الدراسي الجديد.

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سمر كورس ايه و درجات ايه ومجاميع ايه وgrades ايه، صحتكم بالدنيا بلا هم".

كانت الفنانة سمية الخشاب نفت ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، التحقيق بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر": “‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من الإعلاميين والصحفيين و المواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة”.

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