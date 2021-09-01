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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك القاهرة يكرم نور الشربيني لحصولها على بطولتي كأس العالم وبريطانيا المفتوحة للإسكواش

بنك القاهرة يكرم
بنك القاهرة يكرم نور الشربيني

كرم بنك القاهرة بطلة مصر فى الإسكواش نور الشربينى والحاصلة مؤخراً على بطولة كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخها والثالثة على التوالى، وبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها، يأتى التكريم فى إطار عقد الرعاية الذى وقعه البنك لـ "نور الشربينى" لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الكاملة للاعبة لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية والاحتفاظ بصدراة التصنيفات العالمية.

 

وبهذه المناسبة، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بالإنجازات الرياضية التى حققتها اللاعبة بما يرفع اسم مصر عالميا، موضحاً أن الرعاية تأتى انطلاقاً من حرص بنك القاهرة على دعم المواهب المصرية في كافة المجالات لاسيما الرياضية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية للبنك.

 

وأكد فايد على أهمية دعم الرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية وخاصةً في رياضة الإسكواش والتى حققت فيها مصر إنجازات كبيرة على المستوى الدولى.

 

وفى سياق متصل، أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة أن بنك القاهرة يحرص على دعم ومساندة القطاع الرياضي من خلال جهود عديدة أبرزهادعم أبطال مصر الرياضيين ومساندتهم فى مختلف الأحداث الرياضية، إلى جانب رعاية البنك لأنشطة الإتحاد المصرى لكرة السلة والبطولات التى يقيمها الإتحاد، فضلاً عن مشاركة البنك فى مبادرة البنوك لرعاية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، ورعاية الفعاليات والأحداث الرياضية التى تسهم فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها ومنها مبادرة "دراجتك صحتك"، وغيرها.

 

 

 

بنك القاهرة نور الشربيني بطولة كأس العالم القطاع الرياضي بطولة بريطانيا المفتوحة بطولة بريطانيا

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