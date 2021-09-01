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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

" عشرة العمر الحلوة ".. إلهام شاهين تهنئ هالة سرحان بعيد ميلادها

صدى البلد

هنأت الفنانة إلهام شاهين صديقتها الإعلامية هاله سرحان بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعها معهما.

 وعلقت علي الصورة قائلة "١ سبتمبر عيد ميلاد صديقتي الصادقة و أختى الغاليه هاله سرحان .. عشرة العمر الحلوة .. كل سنه و انتي حبيبتي .. و يارب دايما مع بعض فى كل الأوقات .. ربنا يوفقك و يسعدك و يفرح قلبك .. سنه حلوه عليكى يا حلوة " . 

 

يوافق اليوم الأربعاء؛ عيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان والتي تعد أحد أهم مؤسسي برامج التوك شو في مصر والوطن العربي.


وتحتفل هالة سرحان بعيد ميلادها الـ69؛ حيث سجلت تاريخا كبيرا في مجال الاعلام ولها حلقات مميزة مع العديد من مشاهير المجتمع.

 

وكانت هالة سرحان تتعمد في بعض حلقاتها إثارة الجدل؛ حيث تناقش أمورا غريبة وجديدة.

 

وكان آخر تصريح لـ هالة سرحان إثارة الجدل؛ هو حديثها عن الهضبة عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب الفنانة إلهام شاهين

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