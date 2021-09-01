بفرمان البدري.. زيزو خليفة صلاح فى تشكيل منتخب مصر والشحات بديلا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على الاعتماد على أحمد سيد زيزو أساسيا لتعويض غياب محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت الفترة الماضية تنافسا كبيرا بين زيزو وحسين الشحات، إلا أن البدري استقر على الدفع بزيزو لتعويض غياب محمد صلاح فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب فى الفترة الأخيرة مع ناديه الزمالك وظهوره بشكل ملفت فى تدريبات الفراعنة.

ويفقد منتخب مصر نجمه الأبرز محمد صلاح نجم ليفربول الذى يغيب نظرا لقيود كورونا ورفض السلطات الإنجليزية لسفره، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد الننى نجم ليفربول ، ويغيب أيضا عن مباراة اليوم مصطفى محمد بسبب سفره إلى فرنسا، وهو ما أدى إلى خروجه من الحسابات بشكل تام فى مباراة اليوم.

ويغيب عن المنتخب اليوم أكرم توفيق بسبب إصابته فى مران أمس، وتبدو فرصة عمر جابر قليلة للغاية من اللحاق بمباراة اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية على مدار الأيام الماضية.

وكان حسام البدري المدير الفنى للمنتخب، أعلن قائمة منتخب مصر والتى ضمت ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان في إنجلترا، تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.