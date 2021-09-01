وحدة صحية جديدة بسمادون ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية البدء في أعمال الحفر لإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية سمادون وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بسمادون، خيري محيي سكرتير الوحدة والشركة المنفذة للمبادرة.

وأشار سرور إلى أن الوحدة الصحية الجديدة بسمادون ستقام بطريق العصار علي مساحة حوالي 1500م² تقريباً لخدمة أهالي قرية سمادون والقري التابعة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

من جانبه أكد سرور علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

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