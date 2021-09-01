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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عبد النبي: حياة كريمة من أعظم المبادرات وستغير حياة 58 مليون مواطن

صدى البلد

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستظل واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث، وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأكد  علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، أن تخصيص 200 مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لتنفيذ مشروعات المبادرة دليل قاطع وجازم على عزم الدولة على تحسين مستوى الخدمات بالقرى والريف والنهوض بالبنية التحتية وشبكة المرافق، وأن العمل يجري على قدم وساق فى المبادرة، وأنها مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن.

 

وأضافت أن هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019 تستهدف فى المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصرى.

 

وأشار  أن مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على رفع كفاءة القري في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، حيث عملت على النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

حياة كريمة مصر مجلس النواب تكنولوجيا مبادرة حياة كريمة محافظة الشرقية التنمية الشاملة البنية التحتية

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