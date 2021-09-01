فيزيلا البرتغالي يعلن ضم أحمد نادر السيد ويشارك في المران

أعلن نادي فيزيلا البرتغالي عن ضم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الزمالك لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، بعدما تلقي النادي عرضا رسميا لاحتراف الحارس الصاعد في الفترة الحالية.



وقام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى عام ٢٠٢٥ بعد موافقة إدارة النادي على احترافه بالبرتغال في الفترة الحالية.



وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتصعيد الحارس في الموسم الحالي لصفوف الفريق الأول.

شارك أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الزمالك المنضم لنادي فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، في تدريبات فريقه الجديد بعدما وقع اللاعب رسميا على عقود الانتقال للفريق البرتغالي.

