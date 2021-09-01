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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من عطلتهما.. شاهد أحدث ظهور لإنجي علاء ويوسف الشريف

صدى البلد

شاركت الكاتبة إنجى علاء، متابعيها عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

وظهرت إنجي علاء في الصورة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف من عطلتهما، مما نال إعجاب متابعيها.

 

كانت المؤلفة إنجي علاء روجت للعرض الثاني من مسلسل “كوفيد ٢٥” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

 

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العرض الثاني لمسلسل كوفيد ٢٥ الساعة ٨ مساءً على ال CBC و١١ مساءً على CBC Drama".

 

وعبرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

 

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

 

وأضافت إنجى علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”

يوسف الشريف جائحة كورونا 2021 التواصل الاجتماعي السيناريست الاجتماع الفنان يوسف الشريف صدى البلد

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