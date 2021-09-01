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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مساحة 70 كيلو متر مربع.. منطقة تشبه سطح المريخ في روسيا

منطقة تشبه المريخ
منطقة تشبه المريخ على الأرض

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن منطقة متواجدة في دولة روسيا تشبه سطح المريخ في تضاريسها وشكل صخورها .

 

وأوضح التقرير أن تلك الصخور المتشابهة مع صخور المريخ متواجدة في منطقة الأورال الروسية التي تشتهر بطبيعتها الخلابة .

 

وأضاف التقرير أن هذه المنطقة تتميز بتضاريس مختلفة وألوان متباينة ومختلفة للصخور، وبها بحيرات تتوسطها تلال رملية.

 

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ولفت التقرير إلى أن التضاريس الغريبة ساهمت في تسمية المنطقة بـ سطح المريخ، وتمتد على مساحة نحو 70 كيلو متر مربع.

 

وأضاف التقرير أن تلك المنطقة كان يتم استخدامها في عمليات التعدين في القرن الـ 19 مما ساهم في تغير ألوان الصخور والمياه والتي يغلب عليها اللون الأحمر.
 

المريخ روسيا تضاريس صخور اخبار التوك شو

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