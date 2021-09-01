البرلمان الأوروبي: رأينا دولا من خارج الاتحاد تستقبل طالبي اللجوء الأفغان عكس أعضائنا

ليس لديها الشجاعة لتوفير الملاذ..

وصف رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي مخرجات اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد بشأن أفغانستان بأنها كانت "مخيبة للآمال".



وقال ساسولي في تصريح أوردته وكالة /اكي/ الإيطالية، "لقد رأينا دولًا من خارج الاتحاد تتقدم لاستقبال طالبي اللجوء الأفغان، لكننا لم نشهد أي دولة عضو في الاتحاد تفعل الشيء نفسه..جميع الدول الأوروبية على حق في التفكير في المتعاونين الأفغان وعائلاتهم، لكن لم تكن لدى أي منها الشجاعة لتوفير الملاذ لأولئك الذين لا يزالون في خطر اليوم”.



وأكد ساسولي، ضرورة وجود صوت أوروبي قوي وموحد على المسرح الدولي أكثر من أي وقت مضى، قائلا " يجب أن تحتل أوروبا مكانتها، وأن تجعل صوتها مسموعا وأن تحدد مصالحها الإستراتيجية، من أجل أن تكون قادرة على تنفيذ أعمال لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية مع شركائنا وفق منظور تعددية الأطراف" .



وكانت مخرجات اجتماع وزراء داخلية التكتل، أكدت تصميم العمل المشترك لمنع عودة موجات الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة على نطاق واسع، وتعهدت بتكثيف دعمها للدول المجاورة لأفغانستان في حال استضافتها لاجئين فارين من طالبان، وذلك من أجل تجنب تدفق المهاجرين إلى أوروبا.