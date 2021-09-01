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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يختطفون أكثر من 100 طالب ومدرس في شمال غرب نيجيريا

مسلحون يختطفون
مسلحون يختطفون

اختطف مسلحون أكثر من 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا. 
ونقل موقع (تريبيون أونلاين) الإخباري النيجيري اليوم /الأربعاء/ عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن المسلحين اقتحموا مبنى المدرسة صباح اليوم في أثناء اليوم الدراسي، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين.
وأضاف الشاهد "لا يمكننا التأكد من عدد الطلاب الذكور والإناث ومعلميهم الذين تم اختطافهم أثناء الهجوم، لكننا رأينا أكثر من 100 طالب، وبعض معلميهم يقتادهم المسلحون إلى وجهة غير معروفة".
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الشرطة وحكومة الولاية لم تؤكدان وقوع الحادث حتى وقت كتابة التقرير.
كانت حوادث اختطاف الطلاب قد تكررت في ولايات نيجيرية مختلفة في الآونة الأخيرة وغالبًا ما يكون ذلك بدافع الحصول على الفدية.

مسلحون نيجيريا شمال غرب نيجيريا خطف مدرس

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