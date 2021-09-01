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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. درة تتألق في أحدث ظهور من عطلتها

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة  لها.

 

وظهرت درة بإطلالة ساحرة أنيقة ، حيث ارتدت فستانا جذابا  متعدد الألوان واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.

 

وتشارك درة في حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وقررت مجموعة قنوات cbc  عرضها قريبا .

 

الحكاية من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية الحكاية  بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل. 


والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.

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