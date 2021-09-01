بفستان أنيق.. درة تتألق في أحدث ظهور من عطلتها

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت درة بإطلالة ساحرة أنيقة ، حيث ارتدت فستانا جذابا متعدد الألوان واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.

وتشارك درة في حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وقررت مجموعة قنوات cbc عرضها قريبا .

الحكاية من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية الحكاية بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل.



والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.