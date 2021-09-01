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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى المونديال.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد الدفاع الجوى لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بإستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة  في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري، ويعد التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب أعلن قائمة منتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبًا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

قائمة المنتخب 

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.

التشكيل المتوقع لمواجهة أنجولا 

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة الكبار على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازي وباهر المحمدي فى الدفاع.

وفى الوسط طارق حامد  وعمرو السولية وحسين الشحات وأفشة وزيزو

وفى الهجوم محمد شريف

الغياب تضرب الفراعنة 

ويفقد منتخب مصر نجمه الأبرز محمد صلاح نجم ليفربول الذى يغيب نظرا لقيود كورونا ورفض السلطات الإنجليزية لسفره ، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد الننى نجم ليفربول ، ويغيب أيضا عن مباراة اليوم مصطفى محمد  بسبب سفره إلى فرنسا وهو ما أدى إلى خروجه من الحسابات بشكل تام فى مباراة اليوم .
ويغيب عن المنتخب اليوم أكرم توفيق بسبب إصابته فى مران أمس ، وتبدو فرصة عمر جابر قليلة للغاية من اللحاق بمباراة اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية على مدار الأيام الماضية .

حكام المباراة 

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

تاريخ مواجهات مصر أمام أنجولا 

‎وسبق أن تقابل منتخب مصر أمام أنجولا  5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة اليوم ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا.

‎كانت البداية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1994، وفاز منتخب مصر بافتتاح دور المجموعات على ملعب المقاولون العرب يوم 11 أكتوبر 1992 بهدف دون رد حمل توقيع حسام حسن.
‎وخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 13 يناير 1993، وفرض التعادل دون أهداف، كلمته على هذه المواجهة.

‎وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات وبالتحديد يوم 15 يناير، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 من توقيع أحمد الكأس، بينما سجل للفهود، كوينزينهو ، ولعب المنتخبان، مباراة ودية في 2006 بالبرتغال، وانتهت بالتعادل 3-3.

‎وفاز منتخب مصر على أنجولا في آخر لقاء رسمي جمع الفريقان يوم 4 فبراير 2008 ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا، والتي أقيمت في غانا، وانتصر الفراعنة بنتيجة 2-1 بتوقيع حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وعمرو زكي، وسجل مانوتشو لأنجولا.


 

 

منتخب مصر محمد صلاح أنجولا كأس العالم 2022 محمد الشناوي

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