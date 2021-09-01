إقبال كبير على المشاركة في أولمبياد مصر وko pro لكمال الأجسام

شهدت الساعات الماضية إقبالاً كبيراً على المشاركة في بطولتي أولمبيا مصر و ko pro لكمال الأجسام، حيث تم فتح باب الاشتراك في الحدثين الرياضيين الهامين المقرر أن تستضيفهما مصر في نهاية شهر أكتوبر المقبل وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

البطولة الأولى هى أولمبيا مصر للهواة وتقام خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، ويتم تنظيمها للمرة الثانية في مصر، حيث اقيمت لأول مرة في منتصف مارس 2020، وتمنح 9 بطاقات احتراف تؤهل الفائزين للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لمستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



البطولة الثانية هى KO PRO للمحترفين خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر، وتقام لأول مرة في مصر والمنطقة العربية وافريقيا، ويتأهل الفائزين بالمركز الأول في الفئات الأربع ( بودي بيلدينج/ الـ212/ الفيزيك / كلاسيك فيزيك) للمشاركة في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين أكثر من 800 لاعبًا من 20 دولة تأكد مشاركة لاعبيهم في أولمبيا مصر وهى: تونس، والسودان، وليبيا، والجزائر، وغينيا، ولبنان، وسوريا، والسعودية، والعراق، والأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، واليمن، والهند، وايطاليا، وفرنسا، واليونان.