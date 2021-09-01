طريقة عمل ستيك مكسيكي للشيف شربيني

ترغب النساء فى معرفة طريقة عمل ستيك مكسيكي من أشهر الأكلات التى تمتلك مذاقا مميزا ولكن لا تستطيع جميع النساء إعدادها فى المنزل باحترافية.

ويمكن عمل ستيك مكسيكي بخطوات سهلة ولا تحتاج سوى مكونات قليلة جدا لتحضيرها فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل ستيك مكسيكي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ستيك مكسيكي



ستيك شرائح

خل بلسميك

ملح

فلفل أسود

فلفل الوان

بصل

بابريكا

زيت زيتون

طريقة عمل ستيك مكسيكي

* قطعي البصل شرائح و كذلك اللحم و تشوح فى زيت زيتون وضيفى البابريكا مع ملح وفلفل و استمرى فى التقليب

* ضيفى الفلفل الالوان شرائح و يقلبوا جيدا وضيفى الخل البلسميك و اتركيه حتى تنضج اللحم تماما ثم يقدم بالهنا