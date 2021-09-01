إيطاليا: الجزائر تلعب دورا إيجابيا في الأزمة الليبية

استقبل سفير ايطاليا بالجزائر جيوفاني بوغلييزي بمقر يومية ليكسبريسيون أن إيطاليا والجزائر تتشاطران “نفس الموقف” من الأزمة الليبية، سيما فيما يخص مغادرة المرتزقة و عدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فقد ثمن سفير ايطاليا الدور “الايجابي” للجزائر في تسوية الازمة الليبية، موضحا ان بلاده تولي أهمية كبيرة لما سينبثق عن اجتماع بلدان الجوار الليبي، الذي اختتم امس الثلاثاء بالجزائر بعد يومين من الاشغال.

و تابع جيوفاني بوغلييزي قائلا “اننا نشاطر الجزائر نفس المواقف من الملف الليبي سيما فيما يخص مغادرة المرتزقة و عدم التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية و كذا تسوية الازمة الليبية”.



و فضلا عن الأزمة الليبية فقد تطرق سفير إيطاليا بالجزائر إلى مسالة التعاون الثنائي بين الجزائر و روما سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأردف قائلا “إن لدينا آمالا كبيرة في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر سيما في تحسين مناخ الأعمال و كذا الإصلاحات البنكية” معربا عن أمله في أن “تخصص لإيطاليا مكانة هامة في إطار هذه الإصلاحات”.

و بالنظر إلى جاذبية السوق الجزائرية التي تتوفر على عديد المزايا منها اليد العاملة الشابة والمؤهلة وانخفاض أسعار الطاقة، فقد أكد الدبلوماسي الإيطالي قائلا “إننا نريد الذهاب بعيدا مع الجزائر”.

كما أعلن السفير الإيطالي عن تنظيم منتدى كبير للأعمال في الجزائر والذي سيكون مخصصا استثنائيا للمؤسسات المصغرة.