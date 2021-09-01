بقيادة نجوم النادي السابقين|اختبارات الزمالك مواليد 99 بـ إيرو سبورت "غدا"

تبدأ غدا الخميس اختبارات نادي الزمالك – إيروسبورت، في مقر نادي إيروسبورت تحت قيادة نجوم الزمالك السابقين جمال عبد الحميد وطارق يحيى وهشام يكن ومصطفى نجم وأسامة حسن ومحمد إبراهيم.



وستكون الاختبارات للأعمار السنية من مواليد عام 1999 حتى 2008، وستبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثالثة عصرا.



نادي الزمالك ونادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني قد وقعا بروتوكول تعاون مشتركا يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) بنادي إيروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالإضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.