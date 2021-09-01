مرحبا بكم في مصر|عزام: بطولة مضمار الدراجات تشهد إنجازًا على أرض الكنانة

عبر الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار - ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته لإستضافة مصر بطولة مضمار الدراجات لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الدكتور وجيه عزام الشكر إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية لحضور افتتاح مضمار الدرجات باستاد القاهرة .

وأكد الدكتور وجيه عزام خلال كلمته بإفتتاح بطولة مضمار الدرجات أن البطولة تشهد إنجازا غير مسبوق في ظل قيامها على الأراضي المصرية .

ورحب الدكتور وجيه عزام بكافة الحضور من كافة أنحاء العالم قائلا :" مرحبا بيكم في مصر مرحبا بيكم في دولة السيسي".

شهد افتتاح مضمار الدراجات باستاد القاهرة عروضا رياضية تليق باسم الدولة المصرية في ظل قيام البطولة على الأراضي المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم المشاركون عروضا رياضية بالدراجات خلال الافتتاح بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.

وإنطلق مضمار الدراجات باستاد القاهرة لاستضافة منافسات بطولة العالم للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 1 الي 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتشهد المقصورة الرئيسية تواجد سفراء بعض الدول المشاركة فى المنافسات والتى يصل عددها إلى 46 دولة ، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد لابارتيانت ورئيس الاتحاد الأوروبي انريكو دلا كاسا.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم حفل الافتتاح.



منافسات البطولة انطلقت صباح اليوم وتستمر الي ما بعد مراسم حفل الافتتاح.



وتشهد منافسات الفترة المسائية مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين المكون من :يوسف السيد ، خالد علام ومهاب عزيز في تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال . كما تشهد اقامة منافسات تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال اضافة الى افتتاح البطولة.

ويلي حفل الافتتاح اقامة نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات ، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال ، ويختتم اليوم الاول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين.

