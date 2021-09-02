شروط يجب توافرها في أعضاء المجلس الأعلى للإعلام

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في مادته 74 الشروط التي يجب توافرها في الأعضاء المعينين بالمجلس الأعلى للإعلام والتي جاءت ناصة على الأتي:

يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

هذا ونصت مادة 75 على أن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته أحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.

كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.

