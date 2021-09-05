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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تلف الكلى دون أعراض.. أمراض تصيب المتعافين من كورونا في صمت

صدى البلد

أثبتت دراسة أن تلف الكلى – والذي يحدث دون ألم – هو أحدث عرض يمكنه إصابة مجموعة كبيرة من المتعافين من "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا "سارس كوف 2".

ويمكن أن تحدث الإصابة خاصة بين أولئك الذين يتعافون من كورونا في المنزل، وتتفاقم وفقا لخطورة المرض، أما المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ولا يعانون من مشاكل في الكلى، لديهم خطر مضاعف تقريبا للإصابة بمرض الكلى في نهاية المرحلة، مقارنة بشخص لم يصبه الفيروس.

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سلسة من الآثار المنهكة 

وقال زياد العلي، مدير مركز علم الأوبئة الإكلينيكي في نظام سانت لويس للرعاية الصحية في ولاية ميسوري الأمريكية: "هذا ليس عددا صغيرا، إذا نظرت إلى العدد الهائل من الأمريكيين وأيضا على مستوى العالم من الذين قد ينتهي بهم المطاف بمرض الكلى في نهاية المطاف. هذا ضخم حقا، وسيشكل حرفيا حياتنا على الأرجح للعقد القادم أو أكثر".

واستخرج “العلي” وزملاؤه البيانات التي تم جمعها أثناء تقديم الرعاية الروتينية من الإدارة الصحية للمحاربين القدامى لتوثيق سلسلة الآثار المنهكة التي أصابت الناجين من "كوفيد" بعد أشهر من التشخيص، وشمل ذلك جلطات الدم والسكتة الدماغية والسكري، وصعوبة في التنفس وتلف القلب والكبد والكلى والاكتئاب والقلق وفقدان الذاكرة.

لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو جراف التالي:

 

تلف الكلى كوفيد 19 فيروس كورونا مدير مركز علم الأوبئة الإكلينيكي

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