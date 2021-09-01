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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر في الجمجمة وسحجات بجسده.. الحبس عاما لمتهم بضرب مواطن في البساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بضرب مواطن وإصابته بكسر في الجمجمة نتيجة خلافات بينهم علي ركن السيارة في شارع الحرية الجديد بمنطقة البساتين .

وأوضح أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة أنه بالانتقال لمستشفى القصر العيني لسؤال المصاب معاذ احمد وبالوصول تم استلام التقرير الطبي الخاص به يفيد اسم المريض مثبت به كسر بالجمجمة من ادعاء مشاجرة بشارع الحرية الجديد من السد العالي بالبساتين .

واكد المصاب في أمر الاحالة أنه كان متواجدا بشارع السد العالي بالبساتين وحدثت مشادة بينه وبين شريف سعيد وكريم سعيد حول ركنه السيارة الخاصة به وبعدها فوجئ بقيامهم بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب واحدثوت إصابته .

وأضاف المجني عليه  أن الكلام ده حصل بشارع السد العالي  أمام جميع المتواجدين في الشارع وقرر أنه توجد به إصابات برأسه وصابعه الكبير وفي يده الشمال ووجهه واللي ضربه المدعو  شريف سعيد وضربني بالصليبة الحديد والمدعو كريم سعيد ضربني بالجزلك وانا معرفمهش قبل كده ولا توجد بيننا خلافات" .

وأوضح الرائد مصطفى ذكي، أنه بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلاً من المصاب والمتهم شريف سعيد حسني بسبب وجود خلافات سابقة بينهم حيث تمكنا من ضبط المتهم وتبين انه مصاب بجرح في الوجه من الناحية اليسري وبسؤالة اقر بحدوثة مشاجرة بينه وبين الطرف الاول بسبب خلافات سابقة قام على اثرها بالتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبيه بالراس محدثا اصابته .

وأشارت مناظرة النيابة العامه إلى أن المتهم شريف سعيد شابا في منتصف العقد الثالث من العمر قمحي لون البشرة ذو شارب ولحية سوداء اللون ذو شعر طويل اعلي فروة الراس وطويل البنية ومتوسط الحجم ويرتدي الملابس الافرنجية تي شرت اسود اللون وبنطال ترنج ازرق اللون به عدد اثنان جيوب من الامام وجيب من الخلف وبمناظرة عموم جسده عدا ما يستر العورة تبين اصابته بجرح قطعي فى الجهه اليسرى من الوجه اعلى العين اليسرى وبسؤالة شفاهة عن التهمه المنسوبة اليه بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وان النيابة العامه هي من تباشر معه التحقيق  انكرها .
 

جنايات القاهرة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة كسر بالجمجمة التقرير الطبي

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