وزير الشباب والرياضة يصل استاد الدفاع الجوي لحضور مباراة مصر وأنجولا

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستاد الدفاع الجوي، لحضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “ قطر 2022”.

واستبعد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، من قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

جاء قرار استبعاد عمر جابر، بسبب تعرضه لوعكة صحية، جعلته يتغيب عن المران مع المنتخب في اليومين الماضيين.

وسيخضع عمر جابر لفحص طبي غدًا الخميس، لبيان موقفه من اللحاق بمباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات.

وأعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب انجولا ضمن منافسات الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات - محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد الدفاع الجوى لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بإستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري، ويعد التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

حكام المباراة

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.





تاريخ مواجهات مصر أمام أنجولا

‎وسبق أن تقابل منتخب مصر أمام أنجولا 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة اليوم ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا.

‎كانت البداية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1994، وفاز منتخب مصر بافتتاح دور المجموعات على ملعب المقاولون العرب يوم 11 أكتوبر 1992 بهدف دون رد حمل توقيع حسام حسن.



‎وخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 13 يناير 1993، وفرض التعادل دون أهداف، كلمته على هذه المواجهة.

‎وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات وبالتحديد يوم 15 يناير، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 من توقيع أحمد الكأس، بينما سجل للفهود، كوينزينهو ، ولعب المنتخبان، مباراة ودية في 2006 بالبرتغال، وانتهت بالتعادل 3-3.

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وفاز منتخب مصر على أنجولا في آخر لقاء رسمي جمع الفريقان يوم 4 فبراير 2008 ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا، والتي أقيمت في غانا، وانتصر الفراعنة بنتيجة 2-1 بتوقيع حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وعمرو زكي، وسجل مانوتشو لأنجولا.