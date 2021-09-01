من كواليس "السيرة".. أحدث ظهور لـ وفاء الكيلاني بفستان أسود

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت وفاء الكيلانى فى الصورة بفستان أسود أنيق من كواليس تصوير برنامجها "السيرة".

يذكر أن "الصاوي" تحدث عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة فى برنامج السيرة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن التنازلات التي قدمها منذ دخوله للمجال الفني. كما يتحدث عن فترات الاكتئاب وكيفية مواجهتها، بالإضافة للعديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.



يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc