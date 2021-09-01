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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ركلة جزاء.. أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك أنجولا

أفشة
أفشة

سجل منتخب مصر الهدف الاول في مرمى نظيره الانجولي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وهدد منتخب أنجولا مرمى منتخب مصر عن طريق تمريرات متقنة وصلت إلى مهاجم أنجولا الذي سددها ببراعة ولكن تمر بسلام.

وحصل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتصدى محمد مجدي أفشة لتسديد الكرة ويسكننا الشباك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ليضع منتخب مصر في المقدمة بهدف أول.

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ويضم تشكيل منتخب مصر

محمد الشناوي لحراسة المرمي
-أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف .

مصر منتخب مصر الدفاع الجوي المونديال أحمد حجازي محمد الشناوي كأس العالم

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