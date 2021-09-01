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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طفل المحلة المختطف لـ الضابط الذي أنقذه: "أنت مثلت في مسلسل الاختيار؟"

نهال طايل
نهال طايل

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، قصة طفل المحلة المختطفة وتحريره على يد رجال الداخلية.

كشف زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين ضابط من فرقة وزارة الداخلية المكلفة بتحريره من قبل خاطفيه.

 

وقال  زياد البحراوي طفل المحلة المختطف:" قلت للضابط انت مثلت في مسلسل الأختيار، والضابط قال لي انت في أيه ولا أيه". 
 

 

كشفت الإعلامية نهال طايل، كواليس اختطاف طفل المحلة، مقدمة الشكر لرجال الأمن في وزارة الداخلية المصرية على جهودهم في ضبط الجناة وتحرير الطفل المختطف.


وأكدت الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، أن كل فئات الشعب المصري فخورين بـ رجال الأمن وتعاملهم السريع في القضية.


وتابعت الإعلامية نهال طايل، أنه طفل المحلة المخطوف عاد سالما لأهله بأيدي رجال الداخلية، وقد شكلت فرقة بحث إلى أن وصلت للخاطفين.


وأكملت الإعلامية نهال طايل، أنه :«صعب أوي أم تسيب ابنها والأم اتشعبطت في العربية ووقعت وده كله بسبب خلاف وفدية 2 مليون جنية».
 

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فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على العصابة مختطفة الطفل والتمكن من تحريره سالما.

 

وكان أعلن مسئول أمني بالغربية، مساء أمس، العثور على الطفل زياد صاحب واقعة الاختطاف داخل مخزن مهجور بنطاق قرى مركز المحلة.

 

كانت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت مساء أمس مشاركة  اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  مشاركة فرق البحث الجنائية بموقع  اختطاف الطفل "زياد" المختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

 

 

 

 

 

نهال طايل طفل المحلة ا مسلسل الاختيار رجال الداخلية تفاصيل الحوار

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