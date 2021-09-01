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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط توضح دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة.. فيديو

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة في مبادرة حياة كريمة هي الأمور المتعلقة بالإدارة المالية للمشروع، وذلك بالتنسيق مع كافة الاتجاهات المعنية.

 

وأضاف جميل حلمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"،  كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة البترول ووزارة التخطيط، حيث تم تخصيص 17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى حياة كريمة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة داخل القرى.

 

وأكد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لذلك مصر تتفرد وتتميز في تجربتها التنموية في تطوير قرى الريف المصري، مقارنة بغيرها من الدول، مشيراً إلى أن حياة كريمة هي أكبر مشروع خدمي يتم تنفيذه في التاريخ المصري.

 

وتابع جميل حلمي أن توصيل الغاز الطبيعي هي أهم خدمة يمكن توصيلها لقرى حياة كريمة، حيث إن لها تأثيرات هامة على المواطنين الذين يعيشون في هذه القرى، مؤكداً أن حياة كريمة هي أول مبادرة على مستوى العالم من حيث تميزها في إتاحة الخدمات للمواطنين.

وكشف مساعد وزير التخطيط عن توصيل الغاز الطبيعي في 1413 قرية من خلال مبادرة حياة كريمة، وذلك في يونيو 2022.

 

التخطيط مبادرة حياة كريمة مساعد وزيرة التخطيط قرى حياة كريمة اخبار التوك شو

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