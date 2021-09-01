برلماني يطالب بمعاملة خاصة لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا

قال النائب أحمد الشعراوي، عضو مجلس الشيوخ، إن دعم القطاع الخاص والمستثمرين يحتاج إلى حزمة من الإجراءات ليس جميعها متعلق بالحوافز أو الإعفاء الضريبي لكن لابد من النظر إلى المعوقات الخارجية والتي تتمثل في إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية التي تدخل إلى مصر عن طريق التهريب وتؤدي إلى تعجيز المنتج المحلي والمنافسة داخل السوق.



وطالب الشعراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصغار والشباب منهم وذلك عن من خلال التوسع في الاعفاءات الضريبية ومنها الضريبة العقارية إلى جانب فواتير الغاز والكهرباء، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة والمغلقة.



وتابع: "كل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا يجب أن تعامل معاملة خاصة وذلك للحفاظ على العمالة من ناحية وتشجيع الانتاج من ناحية آخرى".



وأكد نائب الشيوخ على أهمية التركيز على تصدير المنتجات المصرية للخارج كجزء من استراتيجية دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك لانخفاض القدرة الشرائية لدى المصريين بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وجائحة انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه اليوم الاربعاء، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.