مقدرتش انظر لوجه زوجتي.. والد طفل المحلة يكشف تفاصيل ساعات الرعب

قدم والد طفل المحلة المختطف، الشكر لرجال الأمن في وزارة الداخلية، بعد تحرير الطفل المختطف، مؤكدا أن رجال الداخلية دائما عند حسن الظن ورجال الأمن.

وأضاف والد طفل المحلة المختطف، أنه :"كنت واثق في الشرطة بعد ربنا انهم يرجعوا نجلي، وقلبي كان بيبكي على ابني والداخلية قدرت ترجع نجلي في وقت سريع" .



وتابع والد طفل المحلة المختطف، أنه :"مقدرتش أحط وشي في وش مراتي لان حاسس بالتقصير، ومقدرتش انظر لوجه مراتي خالص".



فيما كشف زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، تفاصيل تعرضه للخطف، مؤكدا أن ثلاث أشخاص قاموا بعملية الخطف.

وأضاف ، أن شخص من الثلاث أشخاص رفعوا عليا مسدس، متابعا أنه :"مسكو لي مسدس وهددوني بالقتل وقلت لهم اضرب ومخفتش منهم".



وتابع زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، أنه :"طالبوا من والدي 2 مليون جنية بعد أن وضعوني في مخزن مهجور، مستدركا أنه كنت فاكر اللي بيحصل ده هزار، وحسيت بأني بحلم بس الداخلية جت بسرعة".



وأكمل زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، أن ضباط الداخلية خرجوني من المكان وحرروني وبشكرهم جدا، متابعا أنه :"نفسي لما أكبر اشتغل ضابط".

فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على العصابة مختطفة الطفل والتمكن من تحريره سالما.

وكان أعلن مسئول أمني بالغربية، مساء أمس، العثور على الطفل زياد صاحب واقعة الاختطاف داخل مخزن مهجور بنطاق قرى مركز المحلة.

كانت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت مساء أمس مشاركة اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية مشاركة فرق البحث الجنائية بموقع اختطاف الطفل "زياد" المختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

