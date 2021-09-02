أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 2-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
الدينار الكويتي للشراء 4.1652 جنيه و 52.3026جنيه للبيع.
كما سجل الريال السعودى للشراء 4.1652 جنيه و 4.1938 جنيه للبيع .
وسجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2827 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7241 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الريال القطرى للشراء 4.0077 جنيه و 4.3002 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.