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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 2-9-2021

العملات
العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 4.1652 جنيه و 52.3026جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1938 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2827 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم  

 فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7241 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم 

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3002 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.
 

الاهلى المصري مستهل التعاملات اليوم العملات العربية الدينار الكويتي البنك الأهلى المصرى الجنيه المصري العملات العربية مقابل الجنيه

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