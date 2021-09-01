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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو لتضافر الجهود لاستقرار لمنطقة آبيي

السيادة السوداني
السيادة السوداني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية تضافر الجهود السياسية والشعبية لاستقرار منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
والتقى دقلو، اليوم الأربعاء، مع وفد لجنة إشرافية آبيي، برئاسة اللواء مهندس محمد علوي كوكو، بحضور نظارات قبيلة المسيرية.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، اهتمامه ومساندته لقضية أبيي، بوصفها قضية تهم جميع السودانيين.
من جانبه، قال رئيس الإشرافية، إن الوفد بمشاركة النظار الثلاثة لقبيلة المسيرية (العجايرة – الفلايتة – المسيرية الزرق)، بحث القضايا السياسية والأمنية والتنموية والادارية الخاصة بمنطقة أبيي، مؤكداً تطابق رؤى النائب الأول والوفد حول الملفات المطروحة، مشيراً إلى دعوة الفريق دقلو لتوحيد الجهود لدفع مسار القضية للأمام.
ووصف كوكو قضية أبيي بالقضية القومية والأمنية المهمة لكل السودانيين، مثمناً الاهتمام والتفهم الذي وجده الوفد من النائب الأول إلى جانب دعمه الكبير لأجل الوصول لحل بشأن القضية الممتدة.

مجلس السيادة السوداني آبيي الفريق أول محمد حمدان دقلو السيادة السوداني السودان

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