الوضع غير مبشر..استشاري يحذر من وجود تحور "مو" الجديد لـ كورونا

قال أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا حول العالم غير مبشر، متابعا: فيروس كورونا يتحور باستمرار، حيث وصل عدد تحوراته إلى اكثر من 9 تحورات.



وأضاف "أيمن الشبيني" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يساعد على تقليل شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة.



وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تطوير لقاح جديد لمواجهة تحورات فيروس كورونا الجديدة، أمثال متحور "مو"، مشددا على أن متحور دلتا هو الأكثر خطورة وانتشار حتى الآن.



ولفت إلى أن لقاح الإنفلونزا ليس له أي علاقة بالكورونا.



