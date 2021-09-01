رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات: تنظيم رائع .. والفقرات الاستعراضية أبهرتنا

أكدت إنريكو ديلا كاسا، رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات، أن حفل الافتتاح لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار2021 ، التى تقام بمضمار استاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مفاجأة لنا بكل المقاييس، مشيدة بالشكل الحضاري الذي خرج به الحفل.



وأشادت ديلا كاسا، بالفقرات الاستعراضية المتعددة والمتنوعة التي قدمها الشباب والفتيات، خلال الحفل، مؤكدة أنها تشاهد لأول مرة حفل افتتاح لبطولة دولية للدراجات يخرج بهذه الصورة الرائعة التي أبهرتنا جميعا ونالت إعجاب كل الحضور.



وتابعت أن فقرات الاستعراض، الفنية والغنائية ، والحركية وركوب الدراجات والجمباز أبهرتنا ، فضلا عن الجو الحماسي والتفاعل الكبير الذي لمسه مسئولو الاتحاد الدولي للدراجات، من الجماهير و الحضور في المدرجات يؤكد على اهتمام الدولة المصرية برياضة ولعبة الدراجات.



واختتمت إنريكو ديلا كاسا، تصريحاتها الصحفية، بـ حث دول العالم والوفود المشاركة بالبطولة على الاستمتاع بأجواء السياحة في مصر ، وانتهاز الفرصة بزيارة الاهرامات والاماكن الاثرية والاستماع بالقيام بجولات نيلية بنيل القاهر الممتع.